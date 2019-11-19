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Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu
6 saat önce
Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtulduHindistan, (DHA)- Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:03 Kaynak: DHA
Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.
Olay, Hindistan'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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