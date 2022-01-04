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Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ

04.01.2022 11:22

Son dakika haberi... MUĞLA'da otobüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Meryem Küçükünal yaşamını yitirdi.

MUĞLA'da otobüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Meryem Küçükünal yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Ula ilçesinin Ataköy mevkiinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris istikametine seyir halindeki Sedat Göktaş (53) idaresindeki 48 S 5122 plakalı servis otobüsü aynı şeritte seyreden Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı belirlemede olay yerinde can veren Meryem Küçükünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü Sedat Göktaş, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ

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Marmaris, Ortaca, Muğla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MERYEM KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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