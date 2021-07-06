Motosiklet sürücüsü ölümden bir metreyle kurtuldu...O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen sürücü İbrahim Kan'ın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce sürüklenen Kan, karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan bir metre farkla kurtuldu.

Kaza, Nizip - Karkamış karayolunda Sekili Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizip'teki evinden işe gitmek için motosikletiyle çıkan Kan, motosikletiyle yüksek hızla seyir ettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kan, savrulan motosikletten düştü. Motosiklet ile talihsiz sürücü farklı yönlere doğru sürüklenirken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce sürüklenen sürücü Kan, karşı yönden gelen aracın altına girmekten ise kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kazada kafatası çatlaması sonucu ağır yaralanan Kan'a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kan'ı, ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çok sık kazanın yaşandığı yola kavşak yapılmasını isteyen Sekili Mahallesi sakinleri, yetkililere çözüm bulunması için çağrı yaptı.