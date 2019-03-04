Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

35 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Caddesi'nden Anafartalar Caddesi'ne seyir halinde olan Müjdat Ç. yönetimindeki 16 KPD 87 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen Erdem Ç. idaresindeki 16 ASY 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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