Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.



Kaza, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Caddesi'nden Anafartalar Caddesi'ne seyir halinde olan Müjdat Ç. yönetimindeki 16 KPD 87 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen Erdem Ç. idaresindeki 16 ASY 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı

4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı