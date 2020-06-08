Motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ölümden döndü.

Kaza, Osmaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Erkan S idaresindeki 16 CYP 94 plakalı kapalı minibüs ile Sebahattin Y idaresindeki 16 KNJ 27 çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.