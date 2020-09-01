Motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ersin T. idaresindeki 34 BB 4721 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Dursun C idaresindeki 16 KKT 06 plakalı sunta yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kamyonetin altında kalmakta son anda kurtulan motosiklet sürücü yaralandı. Yaralının yardımına kazayı gören esnaf yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı yerde her gün kural hataları nedeniyle çok sayıda kaza meydana geliyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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