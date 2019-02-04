Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü...vicdansız Sürücü Aranıyor

Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü...vicdansız Sürücü Aranıyor

58 dakika önce

Bursa'da dün sabah saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü çarpıp kaçtı.

Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü...vicdansız Sürücü Aranıyor, System.String[]
Bursa'da dün sabah saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil, Beşevler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 yaşındaki B.Ö. 'nün kullandığı 16 JYU 55 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen motosiklet çekici tarafından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı motosiklet sürücüsü görgü tanıklarının 155 Polis İmdat hattına başvurmasını istedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı Survivor'da Yunan Yarışmacı Dimitri Margaritis Sakatlığından Dolayı Adaya Veda Edebilir

Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü...vicdansız Sürücü Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]