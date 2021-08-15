MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 HFP 31 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (38), karşı yönden gelen halk otobüsünü görünce bir anda dengesini kaybederek düştü. Bir anda yola savrulan S.G., karşı yönden gelen S.K.'nın (59) kullandığı 07 NDK 66 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı hem halk otobüsündeki hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.