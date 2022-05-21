Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada

21.05.2022 16:29

Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada Yaya geçidinde otomobilin yavaşlamadan kadına çarptığı anlar da kameraya yansıdı Niğde'de Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada

Yaya geçidinde otomobilin yavaşlamadan kadına çarptığı anlar da kameraya yansıdı

NİĞDE - Niğde'de Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Niğde'de son dönemde meydana gelen kazalara ilişkin KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin yol açtığı trafik kazalarını gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde; caddelerin kesiştiği noktada meydana gelen kazada motosiklet, yan yoldan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, yardımına ilk koşan ise arkasında bulunan bir başka motosiklet sürücüsü oldu.

Öte yandan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarpması da KGYS kameralarınca kaydedildi. Her iki kazada yaralananlar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada

YORUMLAR
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KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA KARTAL'DA LÜKS OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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