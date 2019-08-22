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Motosiklet sürücüsü ters yönden dönüş yapan servis minibüsüne çarptı...Feci kaza kamerada

1 saat önce

Motosiklet sürücüsü ters yönden dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.

Motosiklet sürücüsü ters yönden dönüş yapan servis minibüsüne çarptı...Feci kaza kamerada

İSTANBUL - Şişli'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ters yönden dönüş yapan servis minibüsüne çarptı. Motosikletlinin başını araca çarparak yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 2 Temmuz Salı günü saat 12.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde cadde üzerinde seyreden servis minibüsünün sürücüsü, ters yönden dönüş yaptı. O esnada süratli giden motosiklet sürücüsü ters dönüş yapan minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan genç, başını minibüse çarptıktan sonra yere savruldu. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, servis minibüsü ters yönden dönüş yapıyor. O esnada süratli seyreden motosikletli minibüse çarpıyor. Motosikletli başını araca çarparak yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak sürücünün yanına geliyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

"Yolcuları yetiştirmek için her türlü kuralı hiçe sayıyorlar"

Kazayı gören Rıdvan Etke, "Motosiklet sürücüsü Mecidiyeköy istikametine gidiyordu. Servis aracı uyanıklık yapıp, 100 metre ileriden dönmediği için dönülmeyecek yerden 'U' dönüşü yaparak motosikletle çarpıştı. Adam yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hata tamamen minibüs şoföründeydi, adamlar burada trafik var diye yolcuları yetiştirmek için her türlü kuralı hiçe sayıyorlar. Burada sürekli kaza oluyor, bu sabah yine aynı şekilde kaza oldu" dedi.

Öte yandan olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Motosiklet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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