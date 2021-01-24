Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi
24.01.2021 12:10
Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi Hem motosikleti sürdü hem de yolda kalan otomobili itekledi Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte arızalanan bir otomobilin arkasında ayağıyla destek vererek iteklemeye çalıştı.
Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi
Hem motosikleti sürdü hem de yolda kalan otomobili itekledi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte arızalanan bir otomobilin arkasında ayağıyla destek vererek iteklemeye çalıştı.
Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi Girne Caddesi'nde seyir halindeyken arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobil, hareket etmeyince çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. 46 MA 0439 plakalı motosikletin sürücüsü ise otomobilin arkasına geçerek hem motosikleti kullandı, hem de otomobili ayağı ile ittirmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil ve motosikletli sürücü daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Mutant virüs nedeniyle bir daha aşı yapılması zorunlu hale gelebilir Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım