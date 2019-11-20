Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı

6 saat önce

Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı, System.String[]

Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yere savrulurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eyüpsultan TEM bağlantı yolu AKOM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe zincirleme trafik kazasına karışan otomobili fark etmeyerek, hızlı çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aktepe yere düşerek yaralandı. O esnada seyir halinde olan sağlık ekipleri, kazayı görerek Aktepe'nin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aktepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.


Kaza anı ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla otomobile çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Afet Koordinasyon Merkezi, TEM Otoyolu, Aktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]