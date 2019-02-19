Motosiklet Sürücüsünden Göreni Şaşkına Çeviren Hareket
1 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi.
BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeyken motosikletinin üzerine çıkan sürücü göreni şaşkına çevirdi. Başakşehir
Tümsan sanayi sitesi önünde bulunan caddede hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletlinin o anları bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:43 Kaynak: DHA
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