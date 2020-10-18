Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı - Son Dakika

Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı
18.10.2020 11:33
- Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı Bursa'da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yerdeki çöpü klas bir hareketle aldı.
- Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı
BURSA - Bursa'da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yerdeki çöpü klas bir hareketle aldı. O anlar kameralarla anbean yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden sürücü yerdeki çöpü gördü. Çöpü almak ışıklarda bekleyen otomobillerden önce davranarak için sağ taraftan sol tarafa geçti. Daha sonra ayağı ile yerdeki çöpü alarak kucağına getirdi. O anlar başka bir sürücünün kamerasına anbean yansıdı.
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