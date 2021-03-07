Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı - Son Dakika

Batman Diyarbakır karayolunda saman yüklü kamyonun sürücüsü, motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyon yolda yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Batman merkez Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Batman Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 47 PY 267 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek ana yolda yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN