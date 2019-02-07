Son Dakika Haberleri: Motosiklet Sürücüsüne Çarpmış, Yaşanan Kaza Güvenlik Kamerasına Yansımıştı.

Motosiklet Sürücüsüne Çarpmış, Yaşanan Kaza Güvenlik Kamerasına Yansımıştı.

1 saat önce

Motosiklet sürücüsüne çarpmış, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı.

Motosiklet Sürücüsüne Çarpmış, Yaşanan Kaza Güvenlik Kamerasına Yansımıştı., System.String[]
Motosiklet sürücüsüne çarpmış, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı... Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünü metrelerce havaya fırlatan ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı. Kazada yaralanan 3 kişi ise taburcu oldu.
Ulukapı mahallesinde bir marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan tali yola dönmek isteyen motosiklet sürücüsü İsmet Öz, aynı anda karşıdan gelmekte olan Adil T.'nin kullandığı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metlerelerce yükseğe fırlayan İsmet Öz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen olay yerine koştuğu kazada yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ticari aracın ön camının parçalandığı kazada araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte Y.R.T., R.E.T. ile E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar taburcu edilirken sürücü Adil T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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