Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı

02.03.2022 13:46

Son dakika haberlerine göre Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı Kaza anı anbean kameralara yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı

Kaza anı anbean kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin camına çarpan sürücüyü başındaki kask kurtardı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8151 sokakta, bir hastanenin yakınında meydana geldi. U dönüşü yapan Kısmet K. idaresindeki 07 L 6789 plakalı otomobile, Herdford Caddesi'ne ilerleyen Halil K'nın kullandığı 07 ALP 992 plakalı motosikletin yandan çarptı.

Hızla otomobile çarpan motosikletin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin camına çarptı. Sürücü başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, kazayı görüp gelen hastane çalışanları tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise motosikletin otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı
Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı

YORUMLAR
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Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Motosiklet sürücüsünün hayatını kazada taktığı kask kurtardı - Son Dakika


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