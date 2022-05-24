MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

24.05.2022 16:55

GAZİANTEP'te, Hakan Şah'ın motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, Hakan Şah'ın motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle evine dönen Hakan Şah'a, tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şah, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Şah, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından çalışma başlatan polis, görgü tanıkları ve Şah'ın yakınlarının bilgisine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin, Hakan Şah ile aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Yusuf Tekin ve Hakan Süzer tarafından işlendiğini belirledi. Gizlendikleri adreslere yapılan baskınla gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Şah'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ VURAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement