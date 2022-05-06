Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

06.05.2022 15:36
Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Aydın'da otomobili ile seyir halinde iken motosiklete çarpan bir kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Aydın'da otomobili ile seyir halinde iken motosiklete çarpan bir kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsünü sağlık ekipleri müdahale ederken, kazanın etkisi ile şok geçiren ve gözyaşlarını tutamayan kadın sürücüyü ise çevredekiler ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde 09 DN plakalı otomobil ile 09 DK plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürüklenip devrilen motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü can acısından yerde kıvranırken otomobil sürücüsü kadın ise motosiklet sürücüsünü yaraladığı için ağlamaya başladı.

Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine davet edildi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. - AYDIN

Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı
Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı
Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

YORUMLAR
500
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü

Motosiklet, Polis, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı
15:27 Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı
13:59 Ucuz araba hayaliyle yola çıktı, telefon numarası müstehcen sitelere düştü
15:09 Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, nüfusun yüzde 63,7'si de borç içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:43:36. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement