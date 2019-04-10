Motosiklet Sürücüsünün Aracın Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtulduğu Anlar Kamerada
1 saat önce
Motosiklet sürücüsünün aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaİSTANBUL - Üsküdar'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü.
Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:28 Kaynak: İHA
sürücüsünün aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
İSTANBUL - Üsküdar
'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Sürücünün arkadan gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kask kamerasına kaydedildi.
Üsküdar Çamlıca
'da motosikletiyle yolda ilerleyen sürücü bir anda dengesini kaybederek düştü. Yere düşen sürücü o esnada arkasından gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın yolda yavaş ilerlemesi olası bir facianın önüne geçti. Yere düşen motosiklet sürücüsün kıl payı aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletli dengesini kaybederek düşüyor, arkadan gelen araç yerdeki motosikletlinin hemen yanından geçiyor, motosikletli ezilmekten kurtuluyor.
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