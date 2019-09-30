Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında
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Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

44 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan Barajı Köprüsü üzerinden Feke ilçesi yönüne motosikletiyle ilerleyen Ergün Bozkurt, köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bozkurt, bariyerlerin arkasına düştü. Bozkurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hayati tehlikesi olmayan Bozkurt'un müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kozan, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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