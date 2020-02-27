Motosiklet sürücüsünün feci ölümü - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

6 saat önce

Adana'da yol ortasından dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü, System.String[]

Adana'da yol ortasından dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E, 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracını Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda yol kenarına park etti. Daha sonra aracına binen Mustafa E., ters istikamete gitmek için yolun ortasından dönmek istedi. Bu arada Mıdık Mahallesi yönüne giden Sabit Şekercioğlu yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabit Şekercioğlu motosikletten fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan sürücü toprağa verildi.


Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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