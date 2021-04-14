Son dakika haberi: 20 metre sürüklenip tabelaya çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika

20 metre sürüklenip tabelaya çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Bolat yönetimindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Muhittin Beler idaresindeki 16 AHP 912 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek cadde üzerindeki bir firmanın tabelasına çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.