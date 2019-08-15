Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
1 saat önce
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kameradaSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatı kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosiklet Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
SAMSUN - Samsun
'un Bafra
ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatı kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun- Sinop
karayolunda meydana gelen kazada, Sinop istikametine seyir halinde olan Ali Osman
K. idaresindeki 34 EPH 31 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete giderken şerit değiştirerek yaya geçidine giriş yapmak isteyen Tokur Erdoğan'ın kullandığı 55 JL 618 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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