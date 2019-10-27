Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

1 saat önce

Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada Takip mesafesini koruyamayan otomobil motosiklet sürücüsüne çarptıESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı.

Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

Takip mesafesini koruyamayan otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Ekim ayı içinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar yayınlandı. Birçok ilden çeşitli kazaların bulunduğu görüntülerde, özellikle trafik levha ve ışık ihlalleri göze çarptı.

'Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı'

Yayınlanan görüntüler arasında Eskişehir'de, bir otomobil sürücüsünün takip mesafesini koruyamaması kazaya neden oldu. Seyir halinde olan bir motosiklet, önündeki araç sürücüsünün kapısını açmasıyla yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen araç takip mesafesini koruyamadığından önündeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü arkadan çarpan otomobil ile park halinde kapısı açık şekilde duran aracın arasında kaldı.

Olayda motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

Emniyet Genel Müdürlüğü, Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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