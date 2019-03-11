Motosiklet Sürücüsünün Kazada Dili Boğazına Kaçtı
31 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şuhut ilçesinde Büyükkalaycı Market istikametinde motosikletiyle seyir halinde bulunan V.Ö., bir anda kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak yaralanan V.Ö'nün ise dili boğazına kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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