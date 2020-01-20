MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI - Son Dakika

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI

6 saat önce

İstanbul DHAMecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI, System.String[]

İstanbul DHA

Mecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı. Motosiklet sürücünün metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Azder'in köprü üzerinde metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------

Motosiklet sürücünün köprüye girişi


Mecidiyeköy, Motosiklet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin
İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]