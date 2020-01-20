Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı

6 saat önce

MECİDİYEKÖY'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı.

Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı, System.String[]

MECİDİYEKÖY'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı. Motosiklet sürücünün metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Azder'in köprü üzerinde metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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