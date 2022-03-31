Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı

31.03.2022 14:32
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde Serhat Kocamış'ın (29) öldüğü motosiklet kazasına bir otomobil sürücüsünün neden olduğu belirlendi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Serhat Kocamış'ın (29) öldüğü motosiklet kazasına bir otomobil sürücüsünün neden olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, otomobiliyle Serhat Kocamış'ın kullandığı motosikleti sıkıştıran U.U.'yu (26) gözaltına aldı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında, Hisar Mahallesi Kamacı Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Kocamış'ın kullandığı 48 KM 468 plakalı motosiklet devrildi. Yola fırlayıp başını yere çarpan kasksız sürücü Kocamış yaşamını yitirdi. Kocamış'ın cansız bedeni, sabah göreve giden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Serhat Kocamış, Didim ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDIKazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden, aynı yöne giden otomobilin motosikleti sıkıştırdığı, Kocamış'ın aracın kontrolünü kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsünün motosiklet devrildikten sonra geldiği yöne dönüp kaçtığı tespit edildi. Otomobilin plakasından yola çıkan ekipler, sürücü U.U.'yu gözaltına aldı. U.U.'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya gözaltı
YORUMLAR
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Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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