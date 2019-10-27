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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası

Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası

44 dakika önce

Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası Mersin'de yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası güvenlik kameralarındaMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletin sürücüsü, kamyonetin çarpması sonucu...

Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası

Mersin'de yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası güvenlik kameralarında

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletin sürücüsü, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Antalya Mersin istikametinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşı şeride geçmek için bekleyen motosiklet sürücüsü Berkan Gündüz bu sırada yolcu almak için duran minibüsün önünden yola çıktı. Tam da bu sırada İ.T. yönetimindeki kamyonet, motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 ekibi kanlar içinde yatan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Berkan Gündüz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç anlar kamaralarda

Yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde genç motosiklet sürücüsü yaya geçidinden geçmek için yol kenarında bekliyor. Bu sırada bir minibüs ise motosikletlinin yanında bekleyen yolcuları almak için duruyor. Motosiklet sürücüsü ise minibüsün önünden karşı şeride geçmek için hareket ediyor. Tam da bu sırada bir kamyonet motosikletliye hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü asfalt zeminde metrelerce sürükleniyor.

Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası

Motosiklet, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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