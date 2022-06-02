Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

02.06.2022 16:34

Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı Hatalı dönüş yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü böyle takla attı Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında Tokat'ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

Hatalı dönüş yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü böyle takla attı

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

TOKAT - Tokat'ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında meydana geldi. Hatalı U dönüşü yapan Ş.G idaresindeki cipe, E. S. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücü yere düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatalı U dönüşü yapan cipin sürücüsüne ise trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı
Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı - Son Dakika
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