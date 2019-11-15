Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişiye 2 yıl 11 ay hapis

Manisa'nın Kula ilçesinde çarpıştığı motosiklet sürücüsünün ölümüne, yolcusunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan kamyonet şoförü 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mazlum Aydemir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçuyla yargılandığı davada karar çıktı.

Sanık Aydemir önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir'e verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine hafifletici neden olarak kabul edilerek 2 yıl 11 aya düşürüldü.

Hakim, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemesi ve taksirli suçtan mahkum olması nedeniyle sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

Olay

Manisa'nın Kula ilçesinde 28 Haziran 2018'de meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Mehmet Özkaya ve arkasında bulunan Sergen Akkaş seyir halinde iken karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen kamyonet ile çarpışmıştı.

Kaza sonrası Özkaya hayatını kaybetti, Akkaş yaralandı. Kamyonet sürücüsü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.