Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada - Son Dakika

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
05.11.2020 14:00
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün Cahit Tanyol Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mustafa B. yönetimindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesinden gelen Ömer Faruk A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikleti ile otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Ömer Faruk A., ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralanan Ömer Faruk A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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