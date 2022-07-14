Son dakika haberleri... Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı

14.07.2022 10:27

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptıADANA Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı.

Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı

ADANA Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde arkasında arkadaşı olan bir kişi motosikletin önünü kaldırıp gitmeye başladı. Bu anları ise trafikte otomobili ile seyir halinde olan şahıslar cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bir süre motosikletin önünü kaldırıp giden sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki şahıs yere düşerken motosiklette kayıp yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Motosiklet fazla hızlı olmadığı için kazadan sonra sürücü ve arkadaşı yaralanmadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:44:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement