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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı

15.02.2022 10:58

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda motosikletinin üzerinde akrobasi yapan sürücü kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü sosyal medyadan büyük tepki aldı.

(Emrah Elmas/ İHA)

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı

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Motosiklet, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı - Son Dakika
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