Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

7 saat önce

KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

Konya- Karapınar yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.


Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
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