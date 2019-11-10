Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameradaKONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
Konya- Karapınar yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.
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