Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şehirler arası yolda sürücünün plakasız motosikletinin selesine uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

Serik- Antalya kara yolunda dün akşam plakasız motosikletiyle seyir halindeki sürücünün tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün ayaklarını arkaya doğru uzatıp ilerlediği görüldü. Sürücünün zaman zaman sol eliyle gidonu bırakıp vites değiştirdiği de görüntülere yansıdı. Başında kaskı olmayan sürücünün, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra, tekrar seleye oturarak yoluna devam ettiği görüldü.