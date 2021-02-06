Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

06.02.2021 16:56
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

DÜZCE'de benzini bittiği tahmin edilen motosikletin sürücüsünün otomobile tutunarak trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de benzini bittiği tahmin edilen motosikletin sürücüsünün otomobile tutunarak trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-655 Karayolu Boğaziçi mevkiinde benzini bittiği tahmin edilen motosikletin sürücüsü benzinliğe kadar Akçakoca istikametine gitmekte olan bir otomobile tutunarak ilerledi. Uzun süre otomobile tutunarak giden motosikletin sürücüsü, benzin istasyonuna geldiğinde otomobili bıraktı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu ise an be an vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
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Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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