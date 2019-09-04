Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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ADIYAMAN'da önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsü Abuzer Bağcı'nın ani fren yaptığı sepetli motosiklet devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsü Abuzer Bağcı'nın ani fren yaptığı sepetli motosiklet devrildi. Bağcı yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Bağcı önüne çıkan otomobile çarpmamak için kullandığı 02 AB 153 plakalı sepetli motosikletle ani fren yaptı. Bağcı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Bağcı yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Abuzer Bağcı, kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza, saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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