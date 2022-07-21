Olay 19 Temmuz'da ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.