MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

21.07.2022 17:45

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 19 Temmuz'da ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bulvara giren motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille çarpıştı görülüyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havaya savrulurken, çevredekiler yardımına koşuyor.

YORUMLAR
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Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: 'Bizi de adamdan sayın' Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: 'Bizi de adamdan sayın'
Kaynak: DHA

Motosiklet, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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