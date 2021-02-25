Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı

25.02.2021 12:06
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savruldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gölcük Merkez Mahallesi 38 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şemsettin Z. idaresindeki 41 AAN 382 plakalı motosiklet, 61 Sokak'tan 38 Sokak'a çıkan Ensar D. İdaresindeki 41 ADM 104 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan hafif yaralı motosiklet sürücüsü Şemsettin Z., Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerine ilerleyen ve üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobille çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yere düşüyor. - KOCAELİ

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Motosiklet, Kocaeli, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika


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