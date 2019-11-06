Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde iş yerinden evine giden İlker Sarı, alışveriş yapmak için 80 LM 593 plakalı motosikletiyle market önünde durdu.

Motosikletinden inmek üzereyken, yakınında meydana gelen kazaya karışan otomobillerden biri Sarı'ya çarptı.

Yaralanan Sarı, ambulansla hasteneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sarı, gazetecilere, iki gün önce meydana gelen kazada ölüm şoku yaşadığını söyledi.

Daha sonra güvenlik kamerasından izlediği kazadan sağ kurtulmasına sevindiğini anlatan Sarı, "Güvenlik kamerası görüntüsünden izlediğim kadarıyla kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün yardımcı olması gerekirken aracını kontrol ederek, telefonla görüşmesi bizi üzdü. Benimle ilgilenmiyor. Şu an ayaktayım çok şükür." diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Motosiklet, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]