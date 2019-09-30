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Motosiklet süt tankerine çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt toplamak için duran tankere arkadan gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet süt tankerine çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt toplamak için duran tankere arkadan gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Bigadiç- Sındırgı çevre yolunda motosiklet sürücüsü, süt toplamak için park eden kamyona arkadan çarptı. Sındırgı çevre yolundan Balıkesir istikametine ilerlemekte olan 10 Y 7456 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Taş (59), yol kenarında süt almak için park eden 10 TP 740 PLAKALI süt toplama kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Halil Taş'a 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Bigadiç Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı Halil Taş'ın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Bigadiç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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