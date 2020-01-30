Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele geçirildi - Son Dakika

Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele geçirildi

7 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda fişek ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele geçirildi, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda fişek ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde E.A. ve B.T.'ye ait iş yerlerinde arama yapıldı. E.A.'nın işletmiş olduğu motosiklet tamir dükkanında satışa hazır vaziyette bin 218 adet 12 cb. av tüfeği fişeği, 900 adet ses ve gaz (kurusıkı) fişeği, 165 adet havai fişek, 10 adet meşale, 200 adet 9'lu misket fişeği, 34 adet balık av mantarı, 18 adet dip oltası, 118 adet balık olta kancası, 45 adet kaşık balık kancası, 1 adet marka ve seri numarası okunmayan dipçiği kırılmış tek kırma av tüfeği ele geçirildi. B.T.'nin iş yerinde ise 4 adet kaçak cep telefonu yakalandı. E.A. ve B.T. gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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