Son Dakika Haberleri: Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede

Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede

1 saat önce

SAMSUN'da motosiklet tamircisi Y.E.A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede, System.String[]
SAMSUN'da motosiklet tamircisi Y.E.A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 Ekim'de Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S.'nin kullandığı motosikletle gelen E.K. iş yerinin önünde bulunan motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan Y.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.E.A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
'Uyuşturucu ticareti' suçundan da aranan Hakan S. ve arkadaşı E.K., polis ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Hakan S., kendilerini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Her şeyin bir sebebi var. Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?" yanıtını verdi.


Gaziosmanpaşa, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Pkk yaktı, devlet yaptı Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet tamircisini vuran 2 şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]