Motosiklet tamircisiydi saz ustası oldu - Son Dakika

Batmanlı Ali Adıyaman, 10 yıl sürdürdüğü motosiklet tamirciliğinin ardından merakı sayesinde Adana'da öğrendiği saz yapımından 20 yıldır ekmeğini kazanıyor.

Ailesi maddi sıkıntılar nedeniyle Batman'ın Hasankeyf ilçesinden Adana'ya göç eden ve orada doğan Adıyaman, aile bütçesine katkı sağlamak için motosiklet tamir ustasının yanında çalıştı. İşi kavradıktan sonra motosiklet tamirhanesi açan Adıyaman, 10 yıl boyunca ustalık yaptı.

Dükkanının yanındaki saz atölyesinden dolayı müziğe ilgi duyan Adıyaman, önce çalmak için saz aldı, sonra bozulan sazını tamire götürmek için atölyeye giderek saz yapımında kullanılan malzemeleri tanıdı, bir süre sonra da ustaya yardım ederek saz yapımını öğrendi.

Motosiklet tamirciliğinin ardından saz yapımına başlayan 4 çocuk babası 48 yaşındaki Adıyaman, yaklaşık 20 yıldır saz yapımından ekmeğini kazanıyor.

Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet tamir ustalığını bırakarak saz imalatına başladığını söyledi.

Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zor yönlerinin bulunduğunu aktaran Adıyaman, bir sazı yaptıktan sonra tellerine ilk dokunduğunda bütün yorgunluğunu üstünden attığını belirtti.

Mesleğini memleketi Batman'da yapmak istediğini ve 3 yıl önce bu kente döndüğünü kaydeden Adıyaman, şöyle devam etti:

"Meraktan saz çalmaya başladım. Daha sonra sazım bozulduğunda tamire götürdüğümde bu işe merak sardım. Artık işin içine girdim, kopamadım. Yavaş yavaş ağaçları tanıdım. Hangi ağaçtan nasıl bir saz çıkar, hangi sesin hangi ağaçtan daha güzel çıktığını öğrendim. Biraz araştırma ve merakla bu duruma geldim."

Sazlarını daha çok bölgede yetişen dut ve ardıç ağacından yaptığını ifade eden Adıyaman, yurt dışından getirilen maun, venge ve abanoz ağaçlarından da güzel bağlama çıktığını kaydetti.

Batman ve bölgesinde saz imalatını sadece kendisinin yaptığını, ürettiği sazları genelde üniversite öğrencilerine, mahalli sanatçılara ve hobi olarak müzikle uğraşanlara sattıklarını aktaran Adıyaman, ayrıca çevre il ve ilçelerden de tamir ve bakım için atölyesine gelenlerin bulunduğunu aktardı.

Gelecek nesillere mesleği öğretmek istediğini ifade eden Adıyaman, "Gençlerimize eğitim vermek istiyorum. Bunu öğrenmek isteyen gençlerimiz var. Halk Eğitim Merkezlerinde ve Gençlik Merkezlerinde yetkililer arzu ederse gönüllü olarak eğitim verebilirim." diye konuştu.