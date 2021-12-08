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'Motosiklet' tartışmasında oğlunu bıçakladı - Son Dakika

'Motosiklet' tartışmasında oğlunu bıçakladı

08.12.2021 08:16
'Motosiklet' tartışmasında oğlunu bıçakladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde M.E. (45) motosiklet nedeniyle tartıştığı oğlu B.E.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde M.E. (45) motosiklet nedeniyle tartıştığı oğlu B.E.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece yarısı Turgutlu'nun kırsal Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. oğlu B.E.'yi çok sık motosiklet kullandığı için uyardı, tartışma çıktı. M.E., oğlu B.E.'yi sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.E. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, baba M.E.'yi gözaltına aldı. M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Motosiklet' tartışmasında oğlunu bıçakladı - Son Dakika


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