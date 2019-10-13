Son Dakika Haberleri: Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Rize'de motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü.

Rize'de motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü.

Fatih Sultan Akpınar (21) idaresindeki 08 AAB 483 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu Sarayköy Tüneli içinde, önünde seyreden Amangulıy Amangulıyev idaresindeki AH1670TR plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sol şeritte seyreden Rüstem İlkbahar idaresindeki 08 GA 007 plakalı otobüsün altında kalan Akpınar, ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu arada kaza, tünelin içinde bulunan kameraya yansıdı.

Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 23:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]