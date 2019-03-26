Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir motosiklet, tır ile çarpıştı.

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir motosiklet, tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Yeşilvadi yolunda seyir halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen Ömer Aydın idaresindeki motosiklet, tır ile çarpıştı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı. Baba Ömer Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, oğlunun ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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